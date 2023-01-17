Зеиникей Ибраев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Ибрай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Мухамедияр Зейникеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сабит Зейникеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Себид Зейникеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1810
Туктарово-Урдала, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Перешел с семьей, сыновьями с увольнения жителей на жительство Бугульминского уезда в деревню Токтарову 1810 года
Смерть
Неизвестно