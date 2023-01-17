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Зеиникей Ибраев

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Ибрай

Мать: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Мухамедияр Зейникеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мухаметамин Зейникеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сабит Зейникеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Себид Зейникеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1810
Туктарово-Урдала, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Перешел с семьей, сыновьями с увольнения жителей на жительство Бугульминского уезда в деревню Токтарову 1810 года
Смерть
Неизвестно
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