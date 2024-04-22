Кокорина (Торопченова) Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Торопченова) Раиса Степановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

22.08.1909

Дата смерти

02.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909

Отец: Торопченов Степан Романов

Мать: Торопченова Серафима Павлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
16.02.1933

Муж: Кокорин Яков Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Кокорин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Кокорин Яков Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.08.1938

Дочь: Иванова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Кокорин Яков Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1945

Сын: Кокорин Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Кокорин Яков Иванович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.12.1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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