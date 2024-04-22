Кокорина (Торопченова) Раиса Степановна
Место рождения
Дата рождения22.08.1909
Дата смерти02.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909
Бракосочетание
16.02.1933
Рождение ребёнка
09.02.1937
Сын: Кокорин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Кокорин Яков Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1938
Дочь: Иванова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Кокорин Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1945
Отец ребёнка: Кокорин Яков Иванович
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1990