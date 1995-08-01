Куренкова (Кононова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Кононова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1900

Дата смерти

?.08.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренков Петр Григорьевич

Клокова, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
?.08.1995
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