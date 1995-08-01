Куренкова (Кононова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1900
Дата смерти?.08.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куренков Петр Григорьевич
Клокова, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
?.08.1995