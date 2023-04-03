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Васильев (дер. Болобонова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Васильев (дер. Болобонова) Точно Ли Наш Муж? Нефед

Мать ребёнка: Ольга

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ольга

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Васильев (дер. Болобонова) Гаврила

Мать ребёнка: Ольга

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Васильев, Близнец (дер. Болобонова) Селиверст

Мать ребёнка: Ольга

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Васильев, Близнец (дер. Болобонова) Осип

Мать ребёнка: Ольга

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васильев (дер. Болобонова) Козьма

Мать ребёнка: Ольга

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
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