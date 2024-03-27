Гадельшина Минзифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшина Минзифа

Место рождения

д. Кунакбаево, Куюргазинского района

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадельшин Файзулла Агзамович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Файзулла Агзамович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Файзулла Агзамович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Файзулла Агзамович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Файзулла Агзамович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Файзулла Агзамович

Рождение ребёнка
12.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадельшин Файзулла Агзамович

Смерть
1979
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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