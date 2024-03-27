Гадельшина Минзифа
Место рожденияд. Кунакбаево, Куюргазинского района
Дата рождения1905
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
12.05.1946
Смерть
1979
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно