Чернышев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Николай

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

20.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1994 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1986

Отец: Чернышев Олег

Мать: Чернышева Татьяна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
13.07.2018

Жена: Чернышева Ирина

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева Ирина

Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно