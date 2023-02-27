Рогозин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Рогозин Иван
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Трофим
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Рогозин Давид
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Абрам
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849