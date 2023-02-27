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Рогозин Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Рогозин Иван

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогозин Трофим

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: Евдокия

Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рогозин Давид

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Абрам

Мать ребёнка: не указана

Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1849
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
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