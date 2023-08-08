Донсков Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Отец: Донсков Андрей
Мать: Донскова Мария
Рождение ребёнка
26.02.1984
Дочь: Коршунова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Донскова Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донсков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донсков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Донскова Любовь Ильинична