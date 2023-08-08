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Донсков Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Донсков Андрей

Мать: Донскова Мария

Рождение ребёнка
26.02.1984

Дочь: Коршунова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Донскова Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донсков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донсков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Донскова Любовь Ильинична