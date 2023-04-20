Азюковская Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.
Дочь: Азюковская Татьяна Феодосьевна
Отец ребёнка: Азюковский Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.
Сын: Азюковский Василий Феодосьвеич
Отец ребёнка: Азюковский Феодосий Александрович
Место жительства
1904 ст.
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно