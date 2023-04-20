Азюковская Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азюковская Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.

Дочь: Азюковская Татьяна Феодосьевна

Отец ребёнка: Азюковский Феодосий Александрович

Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.

Сын: Азюковский Василий Феодосьвеич

Отец ребёнка: Азюковский Феодосий Александрович

Место жительства
1904 ст.
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азюковский Феодосий Александрович

Смерть
Неизвестно
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