Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гааврило Николаев
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья Николаева
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Федосья Николаева
Отец ребёнка: Николай Васильев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Васильев
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно