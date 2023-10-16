Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гааврило Николаев

Отец ребёнка: Николай Васильев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья Николаева

Отец ребёнка: Николай Васильев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Федосья Николаева

Отец ребёнка: Николай Васильев

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Васильев

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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