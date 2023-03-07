Тронина (Чайникова) Домника Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина (Чайникова) Домника Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1727 и 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Тронин Мокий Афанасьев

Отец ребёнка: Тронин Афонасий Дмитриев

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Афонасий Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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