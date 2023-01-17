Ананьев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьев Иван Иванович

Мать: Ананьева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
26.08.1902

Сын: Ананьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ананьева Любовь Яковлевна

Яковлево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1906

Сын: Ананьев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Ананьева Любовь Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Любовь Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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