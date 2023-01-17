Ананьев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананьев Иван Иванович
Мать: Ананьева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
26.08.1902
Сын: Ананьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ананьева Любовь Яковлевна
Яковлево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1906
Мать ребёнка: Ананьева Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно