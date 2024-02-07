Петрова Устиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1901
Отец: Петров Иоанн Иоаннович
Мать: Петрова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.09.1935
Дочь: Галкина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович
Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович
Смерть
Неизвестно