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Петрова Устиния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1901

Отец: Петров Иоанн Иоаннович

Мать: Петрова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
15.09.1935

Дочь: Галкина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович

Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Петр Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Антонович

Смерть
Неизвестно
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