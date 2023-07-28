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Манцуров Дмитрий Дмитриевич
Манцуров Дмитрий Дмитриевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
27.10.1981
Пол
Мужской
Отец
Манцуров Дмитрий Алексеевич
1958 г.р.
Мать
Манцурова (Крезина) Елена Ивановна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1981
Отец:
Манцуров Дмитрий Алексеевич
Мать:
Манцурова Елена Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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