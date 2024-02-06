Шершакова (Фомкина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершакова (Фомкина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1934

Сын: Шершаков Виктор Семенович

Отец ребёнка: Шершаков Семен

Рождение ребёнка
27.06.1939

Дочь: Прохорова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Шершаков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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