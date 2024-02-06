Шершакова (Фомкина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.12.1934
Сын: Шершаков Виктор Семенович
Отец ребёнка: Шершаков Семен
Рождение ребёнка
27.06.1939
Дочь: Прохорова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Шершаков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Семеновна
Смерть
Неизвестно