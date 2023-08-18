Лукьянова Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Вадим Константинович

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно