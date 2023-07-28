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Кузнецова Авдотья Михайлова

Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

02.03.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Матрена

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
01.11.1840 ст.

Муж: Кузнецов Феодосий Иванов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
08.06.1842 ст.

Сын: Кузнецов Петр Феодосьев

Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
16.06.1843 ст.

Сын: Кузнецов Леонтий Феодосьев

Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1844 ст.

Дочь: Феодора Феодосьева

Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
25.08.1846 ст.

Сын: Кузнецов Иван Феодосьев

Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
13.08.1853 ст.

Сын: Кузнецов Флор Феодосьев

Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Кузнецов Илья Феодосьев

Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
02.03.1885 ст.
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: От старости | ГАТО