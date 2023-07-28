Кузнецова Авдотья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смерти02.03.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Матрена
Бракосочетание
01.11.1840 ст.
ГАТО
Рождение ребёнка
08.06.1842 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов
ГАТО
Рождение ребёнка
16.06.1843 ст.
Сын: Кузнецов Леонтий Феодосьев
Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов
Рождение ребёнка
02.09.1844 ст.
Дочь: Феодора Феодосьева
Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов
ГАТО
Рождение ребёнка
25.08.1846 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов
ГАТО
Рождение ребёнка
13.08.1853 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Феодосий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1885 ст.
Причина смерти: От старости | ГАТО