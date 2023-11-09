Зудеев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗудеев Сергей Владимирович

Зудеев Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.2010

Сын: Зудеев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.08.2011

Сын: Зудеев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.