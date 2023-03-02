Салтыков Сергей Иванович
Место рожденияд. Торговцево, Дмитровский р-н, Московская обл., Москва и МО
Дата рождения1909
Дата смерти10.08.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
д. Торговцево, Дмитровский р-н, Московская обл., Москва и МО
Смерть
10.08.1943
Причина смерти: Погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Сычово, северо-западнее, 3 км
Похороны
Неизвестно
д. Давыдово, Старорусский р-н, Новгородская обл.
перезахоронен