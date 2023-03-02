Салтыков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыков Сергей Иванович

Салтыков Сергей Иванович

avatar

Место рождения

д. Торговцево, Дмитровский р-н, Московская обл., Москва и МО

Дата рождения

1909

Дата смерти

10.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Салтыков Иван Матвеевич

Мать: Салтыкова Александра Алексеевна

д. Торговцево, Дмитровский р-н, Московская обл., Москва и МО
Смерть
10.08.1943
Причина смерти: Погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Сычово, северо-западнее, 3 км
Похороны
Неизвестно
д. Давыдово, Старорусский р-н, Новгородская обл.
перезахоронен
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close