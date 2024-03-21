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Зимина Ирина Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Корнилий Ефремович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Зимина Татьяна Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Зимина Анна Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Зимина Соломея Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Зимина Агафья Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Зимина Прасковья Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Зимина Марина Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Зимин Прокопий Корнилович

Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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