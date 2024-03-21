Зимина Ирина Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Зимина Татьяна Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Зимина Анна Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Зимина Соломея Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Зимина Агафья Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Зимина Прасковья Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Зимина Марина Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Зимин Прокопий Корнилович
Отец ребёнка: Зимин Корнилий Ефремович
Смерть
Неизвестно