Зырянова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1936

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
20.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1974

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