Зырянова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1936
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
20.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1974