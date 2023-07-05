Кашкарова (Щербакова) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашкарова (Щербакова) Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1873 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1873 ст.

Отец: Щербаков Сергей Николаевич

Мать: Щербакова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
14.02.1892 ст.

Дочь: Кашкарова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кашкаров Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.

Сын: Кашкаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кашкаров Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.07.1894 ст.

Дочь: Кашкарова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кашкаров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1896

Сын: Кашкаров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кашкаров Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашкаров Алексей Петрович

Смерть
1937
64 года