Кашкарова (Щербакова) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1873 ст.
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1873 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1892 ст.
Дочь: Кашкарова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кашкаров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.
Сын: Кашкаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кашкаров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1894 ст.
Дочь: Кашкарова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кашкаров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1896
Сын: Кашкаров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кашкаров Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
64 года