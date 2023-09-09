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Светлицкая Хава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлицкий Залман Хаимов

Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлицкий Янкель Хаимов

Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлицкий Хаим (Михаил)

Рождение ребёнка
1878

Сын: Светлицкий Моисей

Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Светлицкая Соня

Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Светлицкая Хана

Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Светлицкая Янка

Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Светлицкий Пем

Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)

Смерть
Неизвестно

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