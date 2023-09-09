Светлицкая Хава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Светлицкий Моисей
Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Светлицкая Соня
Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Светлицкая Хана
Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Светлицкая Янка
Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Светлицкий Пем
Отец ребёнка: Светлицкий Хаим (Михаил)
Смерть
Неизвестно