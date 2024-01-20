Розов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Евгений
Мать ребёнка: Харченко (Харченко) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розов (Розов) Елена
Мать ребёнка: Харченко (Харченко) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2000