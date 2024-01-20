Розов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Евгений

Мать ребёнка: Харченко (Харченко) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розов (Розов) Елена

Мать ребёнка: Харченко (Харченко) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко (Харченко) Валентина

Смерть
Около 2000

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