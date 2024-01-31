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Пискарев Иван Алексеевич

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискарева Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна

Марфино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискарева Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прибылова (Пискарева) Гликерия (Лукерья) Ивановна

Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пулькина (Пискарева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пискарев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1872

Сын: Пискарев Илья Иванович

Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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