Пискарев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискарева Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прибылова (Пискарева) Гликерия (Лукерья) Ивановна
Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пулькина (Пискарева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пискарев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.07.1872
Мать ребёнка: Пискарева Феодосия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно