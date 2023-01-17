Титова (Клещевникова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Клещевникова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.11.1894 ст.

Дата смерти

02.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1894 ст.

Отец: Клещевников Дмитрий Пахомович

Мать: Клещевникова Устинья Андреевна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
государственные крестьяне
Крещение
24.11.1894 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Николай Пахомович Клещевников и крестьянская девица Наталья Зосимовна Титова. Николаевский собор г.Мензелинск
Бракосочетание
Около 1919

Муж: Титов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
18.04.1920

Дочь: Титова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Семёнович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1921

Сын: Титов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Семёнович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1930

Дочь: Елхова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Семёнович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Семёнович

Смерть
02.11.1984
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
02.11.1984
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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