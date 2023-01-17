Титова (Клещевникова) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1894 ст.
Дата смерти02.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1894 ст.
государственные крестьяне
Крещение
24.11.1894 ст.
Восприемники: Николай Пахомович Клещевников и крестьянская девица Наталья Зосимовна Титова. Николаевский собор г.Мензелинск
Бракосочетание
Около 1919
Муж: Титов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
18.04.1920
Дочь: Титова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
20.10.1921
Отец ребёнка: Титов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
24.04.1930
Дочь: Елхова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Семёнович
Смерть
02.11.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
02.11.1984