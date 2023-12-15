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Федора Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкарик Андрей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкарик Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Шинкарик) Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Шинкарик Андрей Никифорович

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шинкарик Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шинкарик Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шинкарик Феодосий Андреевич

Отец ребёнка: Шинкарик Андрей Никифорович

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.01.1845

Сын: Шинкарик Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Шинкарик Андрей Никифорович

Смерть
Неизвестно

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