Федора Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Шинкарик) Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Шинкарик Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шинкарик Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Шинкарик Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шинкарик Феодосий Андреевич
Отец ребёнка: Шинкарик Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
21.01.1845
Сын: Шинкарик Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Шинкарик Андрей Никифорович
Смерть
Неизвестно