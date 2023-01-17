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Липатов Вячеслав Александрович

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Место рождения

Кашира, Кашира, Московская область

Дата рождения

19.10.1919

Дата смерти

03.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1947

Сын: Липатов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Липатова Евдокия Георгиевна

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1950

Сын: Липатов Лев Вячеславович

Мать ребёнка: Липатова Евдокия Георгиевна

Кашира, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липатова Евдокия Георгиевна

Смерть
03.01.1978
Кашира, Кашира, Московская область
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