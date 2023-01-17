Липатов Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения19.10.1919
Дата смерти03.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1947
Сын: Липатов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Липатова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
28.09.1950
Мать ребёнка: Липатова Евдокия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1978