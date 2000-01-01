Тарасова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Филипп Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Павел Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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