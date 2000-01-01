Тарасова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно