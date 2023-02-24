Лукин (однодворец) Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1865
Отец: не указан
Мать: Лукина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1885
Сын: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Российская Империя, Костромская губерния, Чухломской уезд, Каликинская волость, деревня Игнатово.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лукин (однодворец) Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно