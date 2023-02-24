Лукин (однодворец) Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин (однодворец) Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1865

Отец: не указан

Мать: Лукина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1885

Сын: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Российская Империя, Костромская губерния, Чухломской уезд, Каликинская волость, деревня Игнатово.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лукин (однодворец) Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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