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Яровенко Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровенко Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровенко Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яровенко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яровенко Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
16.03.1946

Сын: Яровенко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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