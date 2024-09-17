Яровенко Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровенко Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровенко Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яровенко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яровенко Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.03.1946
Сын: Яровенко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Кондировская Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно