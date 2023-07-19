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Ковальчук Кирил

Место рождения

Матвеевское Ахтырского полка, Слободская Украина

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ковальчук Иван Лукьянов

Мать: Мелания Васильева

Матвеевское Ахтырского полка, Слободская Украина
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ковальчук Евдокия

Мать ребёнка: Агриппина Кирилова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ковальчук Акулина

Мать ребёнка: Агриппина Кирилова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ковальчук Ефим

Мать ребёнка: Агриппина Кирилова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ковальчук Роман

Мать ребёнка: Агриппина Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Кирилова

Смерть
Неизвестно