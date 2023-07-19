Ковальчук Кирил
Место рожденияМатвеевское Ахтырского полка, Слободская Украина
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Ковальчук Иван Лукьянов
Мать: Мелания Васильева
Матвеевское Ахтырского полка, Слободская Украина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ковальчук Евдокия
Мать ребёнка: Агриппина Кирилова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ковальчук Акулина
Мать ребёнка: Агриппина Кирилова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ковальчук Ефим
Мать ребёнка: Агриппина Кирилова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ковальчук Роман
Мать ребёнка: Агриппина Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Кирилова
Смерть
Неизвестно