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Усольцев Максим Артамонович

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Место рождения

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Усольцев Артамон Феодорович

Мать: Усольцева Акулина Николаевна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Капитолина Максимовна

Мать ребёнка: Усольцева Настасья Архиповна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Усольцева Настасья Архиповна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Настасья Максимовна

Мать ребёнка: Усольцева Настасья Архиповна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Настасья Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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