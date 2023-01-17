Усольцев Максим Артамонович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Капитолина Максимовна
Мать ребёнка: Усольцева Настасья Архиповна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Усольцева Настасья Архиповна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Настасья Максимовна
Мать ребёнка: Усольцева Настасья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно