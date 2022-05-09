Позняк (Кондакова) Ольга Дмитриевна
женский, родилась 24.10.1992, Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
ОтецКондаков Дмитрий Викторович21.12.1968 г.р.
МатьКондакова (Валяникова) Елена Леонидовна24.09.1973 г.р.
Супруги
Позняк Роман Сергеевич04.07.1993 г.р.
Дети
Позняк Натан Романович26.10.2019 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1992
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
03.06.2017
Рождение ребёнка
26.10.2019
Отец ребёнка: Позняк Роман Сергеевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область