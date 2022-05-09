Позняк (Кондакова) Ольга Дмитриевна 24.10.1992 — найти родственников по фамилии на Familio

Позняк (Кондакова) Ольга Дмитриевна

Автор
ОП
Позняк О.

женский, родилась 24.10.1992, Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Отец
Кондаков Дмитрий Викторович21.12.1968 г.р.
Мать
Кондакова (Валяникова) Елена Леонидовна24.09.1973 г.р.
Супруги
Позняк Роман Сергеевич04.07.1993 г.р.
Дети
Позняк Натан Романович26.10.2019 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1992

Отец: Кондаков Дмитрий Викторович

Мать: Кондакова (Валяникова) Елена Леонидовна

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Бракосочетание
03.06.2017

Муж: Позняк Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
26.10.2019

Сын: Позняк Натан Романович

Отец ребёнка: Позняк Роман Сергеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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