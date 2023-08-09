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Неяглов Андрей

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

06.01.1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.01.1855
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Владимирской губернии Муромского уезда деревни Кряжей крестьянин князя Голицына Андрей Неяглов, 06 января 1855 года умер от язвы в возрасте 17 лет, погребение 08 января 1855 г., городское кладбище. ... Показать все