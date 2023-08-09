Неяглов Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти06.01.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
06.01.1855
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Владимирской губернии Муромского уезда деревни Кряжей крестьянин князя Голицына Андрей Неяглов, 06 января 1855 года умер от язвы в возрасте 17 лет, погребение 08 января 1855 г., городское кладбище. ... Показать все