Ульянов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малейкина Иванна Петровна
Мать ребёнка: Ульянова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ульянова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакина Ирина Петровна
Мать ребёнка: Ульянова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1963
Дочь: Нечаева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Ульянова Зинаида Васильевна
Смерть
Неизвестно