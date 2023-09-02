Ульянов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Пётр

Ульянов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малейкина Иванна Петровна

Мать ребёнка: Ульянова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ульянова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакина Ирина Петровна

Мать ребёнка: Ульянова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.1963

Дочь: Нечаева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Ульянова Зинаида Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.