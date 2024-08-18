Вохтомцев Никифор Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиОколо 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Вохтомцев Симон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вохтомцева (Осинцева) Феона Васильевна
Калинино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Около 1770