Вохтомцев Никифор Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохтомцев Никифор Симонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Около 1770

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Вохтомцев Симон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вохтомцева (Осинцева) Феона Васильевна

Калинино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Около 1770

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