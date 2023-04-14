Старковская Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1886 ст.
Сын: Старковский Николай Максимович
Отец ребёнка: Старковский Максим Федорович
Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно