Старковская Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старковская Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1886 ст.

Сын: Старковский Николай Максимович

Отец ребёнка: Старковский Максим Федорович

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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