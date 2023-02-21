Никуличева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличева Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Никуличев Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Шайжин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шайжин Николай Семенович

Рождение ребёнка
05.03.1990

Дочь: Шайжина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Шайжин Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайжин Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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