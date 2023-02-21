Никуличева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Никуличев Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Шайжин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шайжин Николай Семенович
Рождение ребёнка
05.03.1990
Дочь: Шайжина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Шайжин Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно