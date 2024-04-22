Константинов Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Константинова Федосья Иосифона
Мать ребёнка: Константинова Маремьяна Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Константинова Варвара Иосифовна
Мать ребёнка: Константинова Маремьяна Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно