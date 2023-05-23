(Угрюмова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Угрюмова) Александра Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Угрюмов Константин Никоноров

Мать: Угрюмова Пелагея Родионова

Рождение ребёнка
1926

Сын: Котов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Котов Степан Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фаина Павловна

Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
09.04.1930

Сын: Котов Константин Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1931

Сын: Котов Николай Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
27.08.1937

Сын: Котов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1939

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Павел Михайлович

Смерть
1987