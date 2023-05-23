(Угрюмова) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фаина Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
09.04.1930
Сын: Котов Константин Павлович
Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
11.12.1931
Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
27.08.1937
Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1939
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987