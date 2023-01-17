Одокиенко Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Одокиенко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одокиенко Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одокиенко Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одокиенко Елена Михайловна
Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одокиенко Галина Михайловна
Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна
Смерть
Неизвестно