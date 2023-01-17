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Одокиенко Михаил

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Одокиенко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одокиенко Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одокиенко Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одокиенко Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одокиенко Елена Михайловна

Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одокиенко Галина Михайловна

Мать ребёнка: Одокиенко Устинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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