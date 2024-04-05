Pieńkoś,Mianowska (Tomczak) Marianna
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 71/1849
Дата рождения14.07.1849
Дата смерти30.01.1921
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1849
Отец: Tomczak Feliks
Białe Błoto/Poręba akt 71/1849
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Mianowski Piotr
Бракосочетание
03.02.1867
Муж: Pieńkoś Stanisław
Białe Błoto/Poręba akt 4/1867
Рождение ребёнка
16.10.1868
Дочь: (Pieńkoś) Katarzyna
Отец ребёнка: Pieńkoś Stanisław
Białe Błoto/Poręba akt 118/1868
Рождение ребёнка
21.11.1871
Сын: Pieńkoś Franciszek
Отец ребёнка: Pieńkoś Stanisław
Białe Błoto/Poręba akt 161/1871
Рождение ребёнка
12.12.1874
Дочь: (Pieńkoś) Teofila
Отец ребёнка: Pieńkoś Stanisław
Białe Błoto/Poręba akt 166/1874
Смерть
30.01.1921
Białe Błoto/Poręba akt 20/1921