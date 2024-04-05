Pieńkoś,Mianowska (Tomczak) Marianna 14.07.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pieńkoś,Mianowska (Tomczak) Marianna

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 71/1849

Дата рождения

14.07.1849

Дата смерти

30.01.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1849

Отец: Tomczak Feliks

Мать: Tomczak (Rosińska) Katarzyna

Białe Błoto/Poręba akt 71/1849
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mianowski Piotr

Бракосочетание
03.02.1867

Муж: Pieńkoś Stanisław

Białe Błoto/Poręba akt 4/1867
Рождение ребёнка
16.10.1868

Дочь: (Pieńkoś) Katarzyna

Отец ребёнка: Pieńkoś Stanisław

Białe Błoto/Poręba akt 118/1868
Рождение ребёнка
21.11.1871

Сын: Pieńkoś Franciszek

Отец ребёнка: Pieńkoś Stanisław

Białe Błoto/Poręba akt 161/1871
Рождение ребёнка
12.12.1874

Дочь: (Pieńkoś) Teofila

Отец ребёнка: Pieńkoś Stanisław

Białe Błoto/Poręba akt 166/1874
Смерть
30.01.1921
Białe Błoto/Poręba akt 20/1921

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