Мосина Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосина Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1973

Сын: Чанчиков Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение
28.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.2006

Дочь: Павлова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
15.03.2018

Дочь: Павлова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Сергей Анатольевич

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