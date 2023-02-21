Габдульянова (Айсина) Файля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Ляйсана
Отец ребёнка: Габдульянова Мавлявей
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Ляйля
Отец ребёнка: Габдульянова Мавлявей
Рождение ребёнка
1976
Сын: Габдульянов Раиль
Отец ребёнка: Габдульянова Мавлявей
Рождение ребёнка
25.07.1989
Сын: Габдульянов Радиф
Отец ребёнка: Габдульянова Мавлявей
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно