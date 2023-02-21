Габдульянова (Айсина) Файля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдульянова (Айсина) Файля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Ляйсана

Отец ребёнка: Габдульянова Мавлявей

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Ляйля

Отец ребёнка: Габдульянова Мавлявей

Рождение ребёнка
1976

Сын: Габдульянов Раиль

Отец ребёнка: Габдульянова Мавлявей

Рождение ребёнка
25.07.1989

Сын: Габдульянов Радиф

Отец ребёнка: Габдульянова Мавлявей

Развод
Неизвестно

Муж: Габдульянова Мавлявей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдульянова Мавлявей

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