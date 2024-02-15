(Теплышева) Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Теплышева) Пелагея Петрова

Место рождения

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Теплышев Петр

Мать: не указана

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.01.1869

Муж: Харланов Иван Васильев

Рождение ребёнка
16.01.1873

Дочь: (Харланова) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Харланов Иван Васильев

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1875

Дочь: (Харланова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Харланов Иван Васильев

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.12.1878

Дочь: (Харланова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Харланов Иван Васильев

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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