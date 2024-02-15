(Теплышева) Пелагея Петрова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Теплышев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1869
Рождение ребёнка
16.01.1873
Дочь: (Харланова) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Харланов Иван Васильев
Рождение ребёнка
24.07.1875
Дочь: (Харланова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Харланов Иван Васильев
Рождение ребёнка
06.12.1878
Дочь: (Харланова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Харланов Иван Васильев
Смерть
Неизвестно