Крупин Федор Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крупин Леонид Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Станислав Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1925
Сын: Крупин Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Крупина Глафира Дмитриевна
Смерть
Неизвестно