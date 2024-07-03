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Крупин Федор Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупин Леонид Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Виталий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Станислав Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1925

Сын: Крупин Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Крупина Глафира Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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