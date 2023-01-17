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Степаненко Дмитрий Александрович
Степаненко Дмитрий Александрович
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Место рождения
Оха
, Охинский, Сахалинская область
Дата рождения
1977
Пол
Мужской
Отец
Степаненко Александр Степанович
Мать
Гамова (Никанорова) Валентина Ивановна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец:
Степаненко Александр Степанович
Мать:
Гамова Валентина Ивановна
Оха
, Охинский, Сахалинская область
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