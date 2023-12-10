Дубовицкая Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкая Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубовицкий Никита Михайлович

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
21.10.1947

Дочь: Карева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Карев Николай Семенович

Рождение ребёнка
03.01.1955

Сын: Карев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Карев Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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