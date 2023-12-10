Дубовицкая Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубовицкий Никита Михайлович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
21.10.1947
Дочь: Карева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Карев Николай Семенович
Рождение ребёнка
03.01.1955
Сын: Карев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Карев Николай Семенович
Смерть
Неизвестно