Сафронова Евдокея Федорова
Место рожденияиз г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сафронов Александр Андреев
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Иванов
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно